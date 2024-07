Votação de parecer do TCE é anulada após questionamentos na Câmara de Vereadores

A sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Três Lagoas, desta terça-feira (9), foi marcada por um desencontro de informações entre a Comissão de Finanças e Orçamento e um dos vereadores da oposição, o que fez adiar a votação do parecer das contas da prefeitura para o próximo mês.

O Tribunal de Contas do Estado o TCE encaminhou à Câmara Municipal o parecer sobre a administração financeira da prefeitura no ano de 2020. O voto do relator Conselheiro deve ser apreciado pelos vereadores a fim de concluir o processo de aprovação ou desaprovação das contas municipais.

Continue Lendo...

A manifestação foi favorável, mas com ressalvas à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara seguiu o voto do relator e optou pela aprovação absoluta do tema e transformou em um projeto de decreto legislativo, que seria votado na sessão desta terça-feira (9), o que não aconteceu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vereador da oposição, Paulo Veron afirmou em plenário que havia apresentado um ofício pedindo informações sobre o parecer favorável pelo Tribunal e o Ofício não chegou ao conhecimento da comissão.

Segundo os vereadores membros, com base no Regimento Interno não foi possível prosseguir com a votação do parecer sem que as dúvidas apresentadas pelos vereadores fossem sanadas, o que impediu o prosseguimento da sessão e a votação foi adiada com a aprovação de todos os vereadores. A discussão deve ser retomada na primeira sessão do mês de agosto.

Veja mais na reportagem abaixo: