Vou te contar um negócio: O Sebrae-MS está perto de você

Empreender e ter autonomia na vida profissional é a ambição de muitos brasileiros. De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2023, ter o próprio negócio é o terceiro maior sonho da população. Embora o empreendedorismo ofereça diversas vantagens, também traz desafios. Por isso, em Mato Grosso do Sul, os empreendedores contam com o apoio do Sebrae em todas as fases da jornada empreendedora.

O Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – tem como missão transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável. A instituição oferece atendimento especializado, consultorias, capacitações, projetos, além de realizar inúmeros eventos para ajudar empresários de diferentes setores a se destacarem no mercado.

Para atender os empreendedores sul-mato-grossenses, o Sebrae possui unidades em Bonito, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas, além de uma rede espalhada em outros municípios, a partir da parceria com as Salas do Empreendedor. Quem precisa de ajuda pode procurar o espaço mais próximo para esclarecer as dúvidas.

“O Sebrae está comprometido em apoiar os pequenos negócios. Oferecemos uma ampla gama de serviços, incluindo capacitações, consultorias e orientações especializadas. Além disso, disponibilizamos programas e projetos que ajudam os empreendedores a realizar networking, expandir suas vendas e se conectar com novos mercados. Encontre o Sebrae mais próximo de você e conte com nosso suporte em sua jornada empreendedora”, destaca Sandra Amarilha, diretora-técnica do Sebrae/MS.

As soluções oferecidas pelo Sebrae são ideais tanto para quem quer abrir o primeiro negócio quanto para pequenas empresas que já estão estabelecidas e desejam se reposicionar no mercado. Para mais informações, entre no Portal Sebrae ou ligue gratuitamente para a Central de Relacionamento Sebrae, no número 0800 570 0800.

Encontre o Sebrae mais próximo de você:

Campo Grande

Sede: Av. Mato Grosso, 1661

Sebrae Parati/ Aero Rancho: Rua da Divisão, 645

Sebrae Nova Lima: Rua Jerônimo de Albuquerque, 1758

Bonito

Rua Coronel Pilad Rebua, 2480

Corumbá

Centro Sebrae Pantanal: Avenida Rio Branco, 1180

Coxim

Av. Salgado filho, 105

Dourados

Avenida Joaquim Teixeira Alves, 4705

Três Lagoas

Rua Zuleide Perez Taboz, 826