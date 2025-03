Primeiro domingo da Expogrande terá show gratuito de Jota Quest

A banda Jota Quest será a atração principal do primeiro domingo da Expogrande 2025. O show gratuito será no dia 6 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com entrada liberada ao público.

A apresentação faz parte da programação da 85ª edição da Expogrande, que ocorre de 3 a 13 de abril. Neste ano, a organização anunciou gratuidade na entrada do parque em alguns dias, incluindo domingos, para ampliar o acesso às atrações.

A feira começa no dia 3 de abril, com um show da dupla Mato Grosso & Mathias, também com entrada livre e acesso gratuito à arena de shows.

Na sexta-feira (4 de abril), o público poderá entrar sem custo até as 15h. Após esse horário, será cobrado um ingresso de R$ 20,00. Quem quiser assistir às apresentações de Matuê, Teto, Wiu e Brandão precisará adquirir ingresso à parte.

No sábado (5 de abril), a entrada no parque será cobrada durante todo o dia (R$ 20,00). A programação musical fica por conta da dupla Chitãozinho & Xororó, com ingressos vendidos separadamente.

Entre os dias 6 e 10 de abril, o acesso ao parque será gratuito, permitindo que visitantes explorem os animais, a praça de alimentação e o parque de diversões.

Outro show esperado é o da dupla Jorge & Mateus, na sexta-feira (11 de abril). A cobrança da entrada no parque começa às 15h (R$ 20,00), e os ingressos para o show precisam ser comprados nos pontos de venda.

No sábado (12 de abril), a bilheteria será cobrada normalmente, e o palco receberá as duplas Hugo & Guilherme e VH & Alexandre.

A feira encerra no domingo (13 de abril), com entrada gratuita e shows de Victor Gregório & Marco Aurélio, João Haroldo & Betinho, e Alex & Yvan.

Além dos shows, a Expogrande contará com 20 leilões de bovinos e equinos, julgamento de animais, etapa nacional da raça nelore mocho e pintado, shopping de animais e uma área gastronômica com três restaurantes.