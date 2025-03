Eduardo Riedel inicia o terceiro ano de mandato com uma aprovação de 81%

Agricultura familiar

A Câmara Municipal de Três Lagoas realizará, no próximo dia 27 de março, uma audiência pública para discutir os desafios da agricultura familiar e a regularização fundiária de áreas ocupadas e assentadas no município. A iniciativa é da vereadora Maria Diogo (PT).

Continuidade na ACITL

Diego Barbosa foi reeleito nesta sexta-feira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL). Atual líder da entidade, ele seguirá à frente da instituição por mais dois anos.

Homenagem no Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (18), o Projeto de Lei 4.207/2024, da senadora Tereza Cristina (PP-MS), que dá o nome de “Dr. Neife Abrahão” ao anel viário que ligará as rodovias BR-158 e BR-262, em Três Lagoas. A proposta recebeu parecer favorável do relator e presidente da comissão, senador Marcos Rogério (PL-RO), e pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para análise pelo Plenário do Senado. O projeto homenageia o médico e pecuarista Neife Abrahão, reconhecido por mais de cinco décadas de atuação na medicina, especialmente no atendimento a ferroviários e moradores da zona rural da região.