Ex-prefeito não cumpriu o acordo e Maia é responsabilizado por exonerações

NÃO CUMPRIU

Fontes afirmaram que o ex-prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) não cumpriu o acordo previsto com o atual prefeito Cassiano Maia (PSDB). A expectativa era que Guerreiro exonerasse os servidores comissionados ao final de sua gestão. No entanto, a responsabilidade recai sobre Maia, que precisou realizar as exonerações dos comissionados contratados na administração anterior.

EXONERAÇÕES

Na semana passada, a Prefeitura de Três Lagoas divulgou uma lista com 1.881 servidores comissionados exonerados. Contudo, muitos desses servidores são concursados e ocupavam cargos de comissão em outras funções. Segundo o prefeito Cassiano Maia, a medida tem como objetivo realizar um diagnóstico preciso da situação do funcionalismo público. Além disso, as gratificações dos servidores também foram suspensas. Nesta semana, entretanto, um decreto foi publicado retomando as gratificações para diretores e adjuntos das unidades escolares. Maia garantiu que todas as gratificações e cargos comissionados, considerados necessários e justos, serão reavaliados e podem ser retomados. A meta principal da gestão, no entanto, é reduzir a folha de pagamento.