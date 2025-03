Ex-vereadora assume cargo na Câmara

Leia a coluna Observatório, do Jornal do Povo, da edição deste sábado (1°)

Leia a Coluna Observatório publicada no Jornal do Povo, edição deste sábado (22)

SEGURANÇA

Após a agressão de um enfermeiro por uma paciente, a prefeitura tomou providências imediatas e disponibilizou vigilância armada no local. Os vereadores da Comissão de Saúde, que se reuniram com o prefeito Cassiano Maia no mesmo dia do incidente, elogiaram a rapidez da gestão municipal em resolver a situação.

LÍDERES

A Câmara Municipal tem novos líderes partidários: o vereador Davis Martinelli é o novo líder do MDB, enquanto o vereador Marcus Silva assume a liderança do PP no Legislativo.

FUSÃO

Após meses negociando uma tentativa de fusão com PSD ou MDB, o presidente do PSDB, Marconi Perillo, anunciou que o partido desistiu da união com essas legendas. Segundo ele, os tucanos decidiram se unir com outros dois partidos menores: Podemos e Solidariedade.