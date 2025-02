Ex-vereadores assumem cargos na Câmara Municipal

Os ex-vereadores Jorge Aparecido Queiroz, o Jorginho do Gás, e Jurandir da Cunha Viana, o Nuna, assumiram novos cargos na Câmara Municipal de Três Lagoas. Jorginho foi nomeado diretor de Administração, enquanto Nuna Viana ocupará o cargo de diretor-geral do Legislativo.

Jorginho disputou a reeleição como vereador nas eleições de outubro do ano passado, mas não obteve sucesso. Já Nuna Viana estava à frente do Procon até o final de 2024.

Reunião estratégica

O ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), esteve em Campo Grande nesta semana para uma reunião com o governador Eduardo Riedel (PSDB). Durante o encontro, Guerreiro agradeceu os investimentos estaduais direcionados ao município. Guerreiro se movimenta para as eleições de 2026, quando deve sair candidato a deputado estadual.

Salários

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou uma medida para garantir mais previsibilidade e organização financeira aos servidores municipais. A partir deste mês, os salários serão pagos sempre no último dia útil de cada mês.

Homenageado

O deputado federal Geraldo Resende foi amplamente homenageado na manhã desta terça-feira (31), durante inauguração de novas estruturas no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. Geraldo, segundo as autoridades locais, tem ajuda muito o município com recursos para melhorias na saúde. O deputado chegou a ficar emocionado.

Nova missão

O ex-deputado federal e ex-senador por Mato Grosso do Sul, Waldemir Moka, foi designado para atuar como representante do Governo do Estado em Brasília (DF). Atual presidente do MDB estadual, Moka assumirá a Secretaria de Relações Institucionais de MS na capital federal.