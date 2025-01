Guerreiro não comparece à posse e nem justifica ausência

Ausente

O ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), não compareceu à cerimônia de posse do novo prefeito Cassiano Maia (PSDB), numa demonstração sem precedentes em atos solene de posse e transmissão do cargo na história de Três Lagoas. Guerreiro também não compareceu da diplomação dos eleitos e sequer enviou uma mensagem justificando sua ausência ou desejando sucesso ao novo gestor e aos vereadores empossados.

Não quer largar o osso

A ausência de Ângelo Guerreiro na posse de Cassiano Maia reforça os rumores de insatisfação com a mudança no comando do município. Nos bastidores, comenta-se que Guerreiro planeja voltar a disputar a prefeitura daqui a quatro anos. No entanto, o novo prefeito já deixou claro que pretende buscar a reeleição.

Descontente

Informações de bastidores apontam que Ângelo Guerreiro não ficou satisfeito com a decisão de Cassiano Maia em exonerar 1.881 servidores comissionados, muitos nomeados durante a sua gestão. Maia justificou a medida como necessária para reduzir o impacto da folha de pagamento no orçamento municipal, que está próximo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Maia também, formou uma equipe com pessoas de sua confiança, mas assim mesmo aproveitou alguns ex-secretários.