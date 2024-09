TSE registra 341 denúncias de irregularidades nas eleições municipais em MS

Indeferida

Depois do candidato a prefeito pelo Partido Renovação Democrática, Juvenal Ferreira da Silva, ter seu pedido de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, agora chegou a vez do seu vice, Dorival Ferreira da Silva Pimenta, ter a candidatura indeferida. Juvenal recorreu da decisão para disputar a prefeitura e aguarda decisão do TRE/MS, já o vice foi substituído. No lugar de Dorival, entrou João Batista do Carmo Mendes.

Denúncias

Até o momento, o TSE já contabilizou 278 denúncias de crimes eleitorais em Mato Grosso do Sul. A maioria das queixas de candidaturas de Campo Grande. Três Lagoas aparece com 11 denúncias até agora. Apesar do número de candidatos, o processo eleitoral em Três Lagoas segue tranquilo.