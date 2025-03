Carnaíba: Festa popular movimenta Paranaíba e aquece a economia local

Em entrevista à Rádio Cultura FM de Paranaíba, a secretária municipal de Cultura, Stella Gonçalves, destacou a importância do evento para a cidade e deu detalhes sobre a organização do Carnaíba. Segundo ela, além da diversão garantida para os foliões, a festa também contribui para o fortalecimento da economia local, incentivando o comércio e atraindo turistas.

O Carnaval de Paranaíba, um dos mais tradicionais da região Costa Leste de Mato Grosso do Sul, já começou! A festa, que segue até o dia 3 de março, promete muita diversão, música, além de oportunidades econômicas para os comerciantes locais. Com uma programação recheada de grandes atrações musicais e um ambiente seguro e organizado, o Carnaíba 2025 se consolida como um dos principais eventos carnavalescos do Estado.

Atrações Musicais

A programação musical do Carnaíba 2025 conta com grandes nomes do cenário nacional: Nesta Sexta-feira (28) a animação ficou por conta do Grupo Bem Bolado, Banda Show Santa Helena e Batom na Cueca. Neste sábado (01) será a vez da Banda Show Santa Helena e os Us Agroboy. Na segunda-feira (03) a animação será por conta da Banda Show Santa Helena, Fernando & Sorocaba e Paolla.

Desfile dos Blocos

Outra tradição do Carnaíba são os desfiles de blocos carnavalescos até o dia 3 de março. A ordem de apresentação foidefinida por sorteio, e cada bloco terá até 10 minutos para mostrar sua performance. A grande final e a divulgação dos vencedores acontecerão no último dia da festa.

Impacto Econômico e Cultural

Para Stella Gonçalves, o Carnaíba não é apenas um evento festivo, mas também um importante impulsionador da economia local. “O Carnaval movimenta o comércio, atrai turistas e valoriza nossas tradições culturais. É um momento de lazer para toda a família e de fortalecimento da identidade cultural da nossa cidade”, afirmou.