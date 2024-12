Carro cai em buraco de obra da Sanesul no Santo Antônio durante chuva

Um carro caiu em um buraco na rua José Gonçalves de Oliveira na noite de ontem, por volta das 21h44. No horário chovia na cidade. Em imagens de câmeras de segurança de locais próximo ao acidente é possível ver que o local estava cheio de água , fazendo com que o motorista não percebesse a profundidade do buraco.

Ainda nas imagens é possível ver que um homem idoso conduzia o carro e após a queda desce do veículo e percebe que não há o que ser feito naquele momento e deixa o local. Na noite de quarta-feira choveu torrencialmente em Paranaíba, de acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, da Estação UNIDERP o total de chuvas em Paranaíba entre quarta (4) até à manhã do desta quinta-feira (5) às 6h foi de 86,8mm.

A rua José Gonçalves de Oliveira recebe obras da Sanesul para aumentar a pressão da água e melhorar o fornecimento em bairros mais distantes. O serviço, que inclui a instalação de 4.200 metros de nova rede.