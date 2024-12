Educação abre processo seletivo para ano letivo de 2025

A Prefeitura de Paranaíba anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, cujo objetivo é a formação de cadastro reserva para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever no período de 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025, até as 13h, através do site da Prefeitura Municipal.

A classificação dos candidatos será feita mediante avaliação de títulos e experiência profissional, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.