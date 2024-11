Mulher cai em golpe do falso advogado e perde R$ 2 mil

Uma mulher de 64 anos, moradora de Paranaíba, foi vítima de um golpe ao receber uma mensagem no WhatsApp. O golpista se passou por uma advogada e informou que a vítima teria um processo concluído, com um pagamento pendente de R$ 79.177,49, enviando até um documento falso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para dar revisão à história.

Entusiasmada, a vítima falou sobre os próximos passos e foi informada de que precisaria pagar uma taxa de R$ 3.998 referente a custos de cartório da Receita Federal. Sem recursos, a vítima pediu R$ 2 mil emprestados de seu inquilino e fez um Pix para um destinatário indicado pelo suposto advogado. Em seguida, o golpista solicita um novo pagamento para outras certidões.

Desconfiada, a vítima pediu para seu inquilino conversar com o golpista, que se apresentou como policial antes de desligar abruptamente a ligação e encerrar o contato no WhatsApp.