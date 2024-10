Empresas âncoras apresentam oportunidades de negócios em Paranaíba

Em sua quarta edição, a Sessão de Negócios, promovida pelo Sebrae em Paranaíba e realizada nesta semana, reuniu 85 participantes que buscaram conhecer as demandas e identificar oportunidades de tornarem-se fornecedores das grandes empresas. Oito empresas âncoras que atuam na região puderam conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelos empreendedores da cidade.

Na data, estiveram presentes representantes da Arauco (empresa chilena do ramo madeireiro com unidade florestal em Paranaíba e construindo uma processadora de celulose a cerca de 88 km, em Inocência), Geomaq (indústria com mais de 40 anos no mercado de produção de peças nas linhas amarelas, como tratores de esteiras, e linha verde, como colheitadeiras, Pampili (indústria e empresa calçadista para o público infantil); Grupo Ferraz Macedo (atua no setor de agricultura), Urso Branco (empresa do ramo metalúrgico), além de Siccob, Sicredi e Correios.

Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS Auro Fávaro Júnior, a iniciativa possibilitou ampliar o alcance das pequenas e médias empresas de Paranaíba. “O objetivo é aproximar as pequenas e médias empresas junto às maiores da região. Nesta iniciativa, empresas instaladas na Costa Leste de Mato Grosso do Sul foram convidadas a participar. Muitos pequenos negócios estão interessados em fazer parte desse encadeamento produtivo. A Arauco, por exemplo, vai demandar muito para compra de produtos e contratação de serviço, então é uma oportunidade para os empreendedores”, pontuou o analista.

Conforme o IBGE, os setores que mais contribuem com o PIB de Paranaíba são o Comércio e Serviços (63,67%), Indústria (19,04%) e Agropecuária (17,29%), de acordo com os dados do Plano de Desenvolvimento Econômico elaborado pelo Sebrae para o município. A cidade vem apresentando um crescimento e a evolução do PIB de 2010 para 2020 foi de 129,25%.

No formato da sessão de negócios, as empresas âncoras fazem apresentações e o ambiente é favorecido para conectar pequenos empreendedores a potenciais clientes, fornecedores e investidores. Além dos representantes dos grandes negócios, há oportunidade para quem está presente fazer uma apresentação de seus produtos e serviços.