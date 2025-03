Desde 1997 no mercado, a rede de farmácias Farma & Farma inaugurou mais uma unidade nesta sexta-feira (7). Desta vez, em Paranaíba. A ação, que durou todo o dia, contou com distribuição de pipoca, algodão doce, biscoitos e bebidas. Ofertas especiais chamaram a atenção do público que compareceu à loja que fica no piso inferior do Paranaíba Shopping, no centro da cidade.

O diretor da unidade, Vitor Gouvêa, conversou com a reportagem da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.