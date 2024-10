Força Tática apreende jovens e recupera motocicleta no bairro Jardim Carandá

Duas motocicletas e três adolescentes foram apreendidos por furto, na noite de domingo (27), no bairro Jardim Carandá, em Três Lagoas.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática, do 2° BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi informada de que duas motocicletas furtadas no sábado (26), no Arena Mix, estavam transitando no bairro. Em fiscalização, os policiais encontraram os indivíduos com os veículos na rua Tarumã.

Os jovens, assim que perceberam a presença policial, empreenderam fuga a pé, abandonando os veículos. Os policiais montaram o cerco e conseguiram apreender os adolescentes, com idades de 14, 15 e 17 anos. Durante a abordagem, os adolescentes ainda resistiram, e foi preciso usar força moderada. Com o jovem de 15 anos, ainda foi apreendido 27 gramas de maconha.