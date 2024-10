Polícia mira receptadores de fios e cabos furtados

Após a prisão, nesta segunda-feira (21), de um homem de 31 anos na própria residência no bairro Vila Verde, apontado como o principal suspeito de furtos de fios de energia e telefonia em Três Lagoas, a 3ª Delegacia de Polícia Civil intensificou as investigações para identificar os principais receptadores desses materiais. A prisão ocorreu durante a operação “Sinal Livre”, que tem como objetivo combater esse tipo de crime na região.

A compra destes produtos pode resultar em consequências legais para os compradores, podendo ser responsabilizados pelo crime de receptação. O delegado responsável pela operação, Fernando Casati, destacou que os ferros-velhos da cidade estão no centro das investigações. “Agora vamos aprofundar as investigações sobre os receptadores e os pontos onde esse material foi fornecido e entregue”, ressaltou Casati.

A operação “Sinal Livre” foi deflagrada há alguns meses após a ação “Mão de Ferro”, realizada em agosto de 2024, que visou combater crimes de furto e receptação de fios metálicos, hidrômetros, e outros materiais recicláveis, além de fiscalizar os estabelecimentos que comercializavam esses itens. Durante a operação, foram apreendidos 70 quilos de fios de cobre e vários proprietários foram investigados. Uma mulher, dona de um dos estabelecimentos, foi autuada por receptação qualificada.

O suspeito detido na operação foi localizado na própria residência no bairro Vila verde, onde os policiais encontraram uma quantidade significativa de fios descascados e queimados, encondidos no interior de um veículo. O homem utilizava sua experiência em instalações de internet para cometer os furtos, utilizando ferramentas especializadas, como cinturão de segurança e escada, que permitiam cortar os fios diretamente dos postes das concessionárias. Segundo Casati, o homem responderá por furto qualificado, crime que pode resultar em até oito anos de prisão.

FLAGRANTE

Uma equipe de Radiopatrulha do Segundo Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem de 19 anos após denúncias de que ele e um comparsa estariam furtando fios de cobre na rua João Dantas Filgueiras, no bairro Santos Dumont. Ao perceberem a chegada da polícia, os dois tentaram fugir, abandonando uma bicicleta e os fios de cobre cortados. O homem foi detido em flagrante, enquanto o comparsa conseguiu escapar. Durante a verificação do sistema de registros, os policiais constataram que o suspeito já possuía passagens por crimes de furto e receptação. Ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanecerá à disposição da Justiça.

DENÚNCIAS

A Polícia Civil de Três Lagoas destaca a importância da colaboração da população e disponibiliza o canal de denúncias pelos números (67) 3524-3224 e (67) 99991-6698. Denúncias também podem ser feitas pelo 190.