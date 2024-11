Polícia Rodoviária Estadual e Força Tática recuperam moto furtada

Após verificar no sistema de segurança, os policiais constataram que o veículo tinha registro de furto desde o dia 2 de outubro de 2024, com boletim de ocorrência. Diante das informações, a equipe iniciou buscas pelo local e avistou o veículo no bairro Real Parque, próximo ao posto. Contudo, ao notar a viatura, o condutor tentou fugir e desapareceu na direção de uma lanchonete próxima.

Durante as buscas, os policiais abordaram o suspeito, que foi encontrado em frente a uma residência, na rua Júlio Cezar Paulino Maia. Após a abordagem, o pai do suspeito, informou à equipe que o sobrinho, havia estado com a motocicleta o dia todo e teria fugido minutos antes. Em depoimento, o suspeito confessou ter adquirido a motocicleta por R$ 1,5 mil por meio de um aplicativo de vendas. Porém, alegou desconhecer a procedência criminosa.

Após ser solicitado que o suspeito entrasse em contato com o primo, ele informou por mensagens que abandonaria a motocicleta nas proximidades de uma loja de departamentos. Com apoio da Força Tática, a equipe realizou buscas e localizou a motocicleta em frente à Faculdade AEMS.

O suspeito, que resistiu à prisão, foi levado algemado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, junto com a motocicleta recuperada. O primo do suspeito preso por envolvimento no caso, não foi localizado, mas as investigações continuam para determinar seu paradeiro e aprofundar o caso de receptação do veículo furtado.