Chuvas mais irregulares devem marcar janeiro em MS

O mês de janeiro de 2025 em Mato Grosso do Sul traz chuvas mais irregulares, porém mais frequentes e volumosas em comparação ao mesmo período de 2024. De acordo com o Climatempo, o leste do estado, abrangendo regiões na divisa com Minas Gerais, São Paulo e Paraná, deve registrar volumes ligeiramente acima da média. Já no centro-oeste, incluindo Campo Grande e o Pantanal, os índices devem ficar abaixo da média.

Três Lagoas, por exemplo, apresenta uma média histórica de 239 mm para o mês de janeiro. Até o dia 3, já foram registrados 19 mm de chuva, o que corresponde a 8% do esperado. As temperaturas na região devem variar entre 22ºC e 36ºC, com previsão de chuvas esparsas ao longo do mês.

Prognóstico Climático

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão Filho, as previsões com base em dados da estação UNIDERP, são de chuvas irregulares, isoladas e, em algumas regiões, abaixo do esperado nos meses de janeiro e fevereiro. A neutralidade climática no Oceano Pacífico descarta a influência de eventos como La Niña, mas o verão ainda reserva condições meteorológicas instáveis.

No leste e nordeste do estado, que incluem municípios como Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Inocência e Água Clara, a distribuição das chuvas tende a ser desigual, com intensificação do volume no final de janeiro. Já para o trimestre, os dias devem permanecer quentes, com máximas frequentemente acima dos 30ºC, e as mínimas começam a cair apenas no final de fevereiro e início de março.