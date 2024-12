Movimentações políticas miram eleições para Assembleia Legislativa em 2026

O cenário político de Mato Grosso do Sul já começa a se desenhar com força, mirando as eleições de 2026 para a Assembleia Legislativa. Em Três Lagoas, alguns nomes já são cotados para disputar uma cadeira. Entre eles, dos médicos Paulo Veron e Ruy Costa Neto, do atual prefeito Ângelo Guerreiro, do vereador André Bittencourt e Grazi Soares. As movimentações antecipadas são estratégias dos pretensos candidatos em conquistar a atenção dos eleitores e ampliar suas bases de apoio.