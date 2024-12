Três Lagoas será contemplada com R$ 30 mi de emenda de bancada

Senadores e deputados federais de Mato Grosso do Sul definiram nesta semana, em Brasília, a destinação de R$ 528 milhões em emendas para o estado, contemplando áreas como saúde, habitação, infraestrutura, abastecimento de água, obras e rodovias. Desse montante, Três Lagoas será beneficiada com R$ 30 milhões, destinados a projetos de drenagem urbana e revitalização.

O prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), informou ao Jornal do Povo que os recursos serão usados na finalização das obras de drenagem e revitalização do Córrego da Onça e de galeria de águas pluviais no bairro Jardim Brasília. Segundo ele, a integração das drenagens já existentes, incluindo os piscinões, será essencial para evitar alagamentos nos bairros mais afetados pelas fortes chuvas. “Sem a interligação das drenagens e a destinação final da água de chuva para o Córrego da Onça, os alagamentos continuaram sendo um problema”, afirmou Cassiano.

O projeto completo de conclusão dessas drenagens e revitalização do córrego está orçado em R$ 65 milhões. A verba federal cobre parte do custo da obra, e o restante será completado pelo governo estadual, com possível participação do município, caso necessário.