De empresária a palestrante que inspira mulheres a conquistarem o mundo

Juliana Aranda, empresária e agora palestrante, tem levado sua experiência e conhecimento para mulheres em busca de autoconhecimento e crescimento no empreendedorismo. Com uma trajetória de 31 anos à frente de sua empresa, Juliana decidiu compartilhar sua jornada através de palestras e mentorias, inspirando mulheres no Brasil e no exterior.

Durante entrevista ao programa CBN Festas e Eventos, deste sábado (11), Juliana revelou como superou o medo de falar em público para abraçar sua nova missão. “Uma pessoa me disse que eu era egoísta por não compartilhar o que aprendi. Isso me fez refletir e decidir que não queria guardar esse conhecimento para mim mesma”, contou.

Desde então, ela tem transformado experiências em lições e ajudado outras mulheres a prosperarem.

