Alta procura por vacina da dengue zera estoque para público ampliado em 17 locais na Capital

Por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira (16), 17 das 74 unidades de saúde da família em Campo Grande estavam com estoque da vacina contra a dengue zerado para o público ampliado com idade entre 4 a 59 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a situação foi provocada devido a grande adesão da população à campanha de ampliação do público vacinal realizada hoje.

“A Sesau esclarece que é natural que as doses se esgotem ao final de uma campanha temporária, especialmente considerando a alta procura da população. É importante ressaltar que o movimento atípico observado nesta quinta-feira desde cedo nas unidades de saúde se deve a essa procura pela imunização”, destacou em nota.

A campanha temporária de ampliação do grupo autorizado a receber a vacina contra a dengue tem como principal objetivo evitar o desperdício de vacinas prestes a vencer.

Ao todo foram disponibilizadas 3.139 doses para esses novos públicos. “A Secretaria reforça que as vacinas são seguras e protegem contra os sorotipos da dengue que estão em circulação no município. A previsão é que todas as doses sejam finalizadas ainda nesta quinta-feira, nas unidades de saúde, como já ocorre em várias delas”, esclareceu.

Entre as 17 unidades de saúde que tiveram o estoque zerado estavam: Seminário; São Francisco; Paradiso; Cox; Nova Bahia; Mata do Jacinto; Noroeste; Estrela Dalva; Marabá; Alves Pereira; Silva Regina; Cristo Redentor; Caiçara; Vila Fernanda; Portal Caiobá; Três Barras e Ana Maria do Couto.

Apesar do esgotamento das doses destinadas à campanha temporária, a cidade conta com cerca de 16 mil doses em estoque. Estas doses são destinadas ao público inicial da campanha de 10 a 14 anos de idade, conforme o plano de vacinação definido pelo Ministério da Saúde e pelo Estado, e não fazem parte da atual ação temporária.

“Todos que se vacinaram já têm garantido a segunda dose do esquema vacinal após completarem o período de três meses entre a primeira e a segunda dose”, destacou a Sesau.