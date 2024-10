Após operação da PF, magistrados de MS são proibidos de ingressar no Tribunal de Justiça

Os cinco desembargadores afastados das funções no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), na manhã desta quinta-feira (24), durante a operação “Ultima Ratio“, por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ), terão de usar tornozeleiras eletrônicas.

Pelos próximos 180 dias, estão proibidos de ingressar no prédio do TJMS e de se comunicarem com outras pessoas investigadas no caso os desembargadores: Sérgio Fernandes Martins, presidente da instituição; Sideni Soncini Pimentel, presidente eleito para o biênio 2025-2026; Vladimir Abreu da Silva, vice-presidente eleito; Marcos José de Brito Rodrigues, ouvidor judiciário e Alexandre Aguiar Bastos.

Com o afastamento do presidente do TJMS, o vice-presidente, desembargador Dorival Renato Pavan deve assumir o cargo a partir de agora.

Caso a decisão do STJ não seja revertida, a previsão é que haja uma nova eleição para a administração do Poder Judiciário de MS, devido ao afastamento dos desembargadores recém eleitos para os cargos.

Dois desembargadores aposentados, Divoncir Schreiner Maran e Júlio Roberto Siqueira Cardoso, também são alvos da operação. Nossa reportagem não conseguiu contato com as defesas dos magistrados até o fechamento desta edição.

OPERAÇÃO ULTIMA RATIO

Desde às 5h da manhã desta quinta-feira (24), 35 equipes da Polícia Federal, reunindo 220 policiais com apoio de técnicos da Receita Federal, estão nas ruas de Campo Grande-MS, Brasília-DF, Cuiabá-MT e São Paulo-SP na operação denominada “Ultima Ratio”.

Estão sendo cumpridos mandados judiciais contra desembargadores e servidores do TJMS, além de empresários e advogados. Ao todo, são 44 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Francisco Falcão, do STJ.