Carro da Funai vai parar em canteiro da avenida Júlio Ferreira Xavier

Uma pick-up Mitsubishi L200, pertencente a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), caiu numa vala, na noite desta quarta-feira (8), na avenida Júlio Ferreira Xavier (antiga Ponta Porã), bairro Jardim Alvorada, Três Lagoas (MS).

A Pick-up fazia sentido sul-norte, quando ao passar próximo a uma universidade particular, o condutor do veículo, teria perdido o controle, saído em direção ao canteiro central, derrubado uma árvore e só parado, ao encavalar as rodas direita, em um “valão”, usado para escoar águas pluviais. Não houve feridos, e devido o grande fluxo de veículos e estudantes da universidade, a Polícia Militar foi ao local e acompanhou a situação.