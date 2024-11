Censo aponta 16,6 mil pessoas vivendo em favelas no estado

Mato Grosso do Sul apresenta o menor percentual de moradores vivendo em favelas ou comunidades urbanas no país (0,6%), de acordo com dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nessa sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A maior quantidade de moradores em favelas e comunidades foi encontrada no estado de São Paulo, com 3,63 milhões de pessoas, seguido do Rio de Janeiro, com 2,14 milhões.

Há dois anos, a população de MS era de 2,76 milhões de pessoas e, destas, 16.678 viviam nessas áreas. Apesar disso, o número de municípios sul-mato-grossenses com domicílios em favelas ou comunidades urbanas vem aumentando.

Em pouco mais de uma década, apenas Campo Grande e Corumbá tinham favelas e agora já são oito municípios, um aumento de 300%, se comparado a 2010.

O censo 2022 registrou que os domicílios nessas áreas já estavam espalhados por Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Três Lagoas e Sidrolândia. Eram 31 favelas ou comunidades urbanas em MS, sendo o maior número delas instaladas na Capital.

Favelas ou comunidades urbanas em Campo Grande

Mais da metade das favelas ou comunidades urbanas do estado estão localizadas na Capital. Ao todo, as 16 áreas identificadas reuniam 7.862 moradores. Veja abaixo a relação dessas áreas.

FAVELA OU COMUNIDADE URBANA NÚMERO DE MORADORES Homex 3.317 Samambaia 1.251 Jardim Campo Verde 459 Nova Capital 407 Comunidade Esperança 402 Morada dos Angicos 299 Roda Velha 282 Mandela 235 Pequi 232 Cidade dos Anjos 222 Jardim Botânico II 202 Só Por Deus 173 Uirapuru 130 Jardim Campo Alto/ Sitiócas Alvorada 115 Portal da Lagoa 74 Refriko 62 Censo Demográfico 2022/IBGE

A comunidade Homex, localizada na região Sul de Campo Grande, é a maior do estado e o número de moradores se assemelha ao total da população registrada nos dois menores municípios de Mato Grosso do Sul, Figueirão e Taquarussu.

Já o total de moradores em favelas ou comunidades urbanas da capital sul-mato-grossense (7.862 pessoas) é maior que o total da população do município de Anaurilândia, onde vivem 7.653 pessoas.

Outros 17 municípios do estado também reúnem uma população total menor que o de moradores em favelas ou comunidades urbanas da capital.

São eles: Jaraguari (7.139), Santa Rita do Pardo (7.027), Pedro Gomes (6.941), Laguna Carapã (6.799), Juti (6.729), Vicentina (6.336), Douradina (5.578), Paraíso das Águas (5.510), Rochedo (5.199), Caracol (5.036), Rio Negro (4.841), Corguinho (4.783), Novo Horizonte do Sul (4.721), Alcinópolis (4.537), Taquarussu (3.625), Jateí (3.586) e Figueirão (3.539).