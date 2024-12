Choque apreende quase 200 kg de drogas na MS-162

Equipe do Batalhão de Choque apreendeu 195kg de drogas na entrada da MS-162, que liga os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia. No total foram aprendidos 48,495 kg de cocaína (56 tabletes); 64,280 kg de pasta base de cocaína (62 tabletes) e 82,450 kg de maconha (110 pacotes), além de uma pistola calibre 9mm, de fabricação argentina, com dois carregadores vazios.

Segundo a polícia, a apreensão ocorreu pela equipe da viatura canil do Batalhão de Choque e teve apoio do cão de faro Alok. Os policiais realizavam rondas e abordagens na região, quando um veículo passou em alta velocidade e não atendeu à ordem de parada.

Os policiais insistiram e na abordagem e busca veicular, foram localizados os entorpecentes e a arma. O condutor informou que receberia a quantia de R$ 10 mil em dinheiro pelo transporte da droga para entrega-la em Sidrolândia e alegou que a droga pertencia a outra pessoa, que atuava como batedor na estrada.

O caso ocorreu ontem (10), por volta das 22h, e toda a ocorrência foi conduzida

à Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti.

*Com informações Batalhão de Choque

