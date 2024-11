Dia de Finados terá missas nos dois cemitérios de Paranaíba

No sábado (2) os paranaibenses se reunirão para celebrar a memória daqueles que já partiram em missas de Finados em Paranaíba. As celebrações ocorreram nos cemitérios da cidade. A primeira missa será realizada às 7h da manhã no Cemitério Municipal Santo Antônio. Em seguida, haverá uma segunda missa às 9h no Cemitério Pax Vida.

O prefeito Maycol Queiroz reiterou o compromisso com a preservação e organização do cemitério municipal durante todo o ano. Ele destaca que pela primeira vez o local recebeu uma nova iluminação com 21 postes e 42 luminárias de LED de 100 watts , totalizando um investimento de R$ 93 mil .

“Quem visitar verá um ambiente mais acolhedor e organizado, o que reflete o respeito que temos pela memória de nossos entes queridos”, afirmou o prefeito.

A presença de vendedores ambulantes nos arredores do cemitério, comum na data, segue intensa com a venda de velas, flores, coroas, água, refrigerante e alimentos.