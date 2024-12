Direita "sangra" com a prisão de general de 4 estrelas

A prisão do general Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice de Jair Bolsonaro – acusado de obstrução de Justiça e de ser um dos principais articuladores da tentativa de Golpe de Estado – provocou terremoto em Brasília e o abalo sísmico atingiu a política de Mato Grosso do Sul. Os deputados federais da direita reagiram com contundência

à prisão do primeiro general de 4 estrelas na história do política do País.

A indignação do deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP) foi manifestada em suas redes sociais. Ele acusa Moraes de perseguição aos opositores do governo Lula. “A fantasia de golpe foi criada com o único propósito de perseguir opositores políticos, com a mais alta corte do país, tornando-se o guardião desse regime autoritário”, criticou Dr. Ovando. “Enquanto General de 4 estrelas é preso sem provas concretas, em uma acusação vaga e imprecisa, vemos que outros, mesmo com evidências claras de ilícitos, seguem livres e, em alguns casos, chegam até mesmo à presidência”, ressaltou.

Ovando assinalou a decisão da Justiça brasileira de ser seletiva, onde a culpa é presumida para a oposição e a inocência é dada para quem representa outro espectro político.

O parlamentar defende a punição de quem realmente é culpado. Só que ele não vê isso nas prisões dos políticos da direita. Ovando prega a normalidade jurídica no País para acabar com as perseguições. Para ele, a perseguição política, em nome de suposto “golpe”, precisa ser combatida, “pois o verdadeiro golpe é o que está sendo desferido contra a democracia e aos direitos dos cidadãos que ousam pensar diferente”.

Na mesma linha de contundência, reagiu o deputado federal Marcos Pollon (PL) em sua rede social. “Hoje deram mais uma facada na democracia, no estado de direito, no devido processo legal!”, criticou Pollon.

Na avaliação de Pollon, Braga Neto “foi preso de forma espúria e ilegal por um enredo fantasioso e distópico”. Pollon observou que não haveria prisão se fosse um homicida ou traficante. E concluiu a sua crítica à prisão de Braga Neto chamando de louco o responsável pelas investigações: “Mas o que esperar de um inquérito onde não há fato! Um procedimento flagrantemente ilegal motivado pelos delírios de um louco!”.

Outro deputado federal bolsonarista, Rodolfo Nogueira (PL), também usou as redes sociais para se manifestar contra a prisão de Braga Neto. Ele considerou não haver motivo para a prisão do general, porque nunca houve tentativa de golpe. Nogueira descartou, ainda, a acusação de tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. O que ele vê é uma perseguição à direita.

O deputado estadual Coronel Davi (PL) é outro a apontar a perseguição contra os políticos da direita. Para Davi, a prisão de Braga Neto “é manobra para silenciar Bolsonaro e destruir a oposição conservadora”. O parlamentar vê, ainda, na prisão do general meio “de eliminar um adversário político a qualquer custo, mesmo que isso signifique atropelar direitos, leis e liberdades”.

Confira a coluna Política em Destaque na íntegra:

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG