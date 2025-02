Força Tática prende homem no flagrante furtando fios elétricos de praça

Um homem de 22 anos, foi pego no flagra, furtando cabos elétricos na tarde desta sexta-feira (14), na Praça pública do bairro Jardim Moçambique, rua das Nações, sul de Três Lagoas (MS).

O ladrão teria primeiro cortado fios de energia do padrão elétrico, caixa de distribuição e posteriormente, dos banheiros. As portas do local, foram arrobadas e não prestam mais para utilização.