Governador regulamenta a proibição de uso de celular nas escolas estaduais de MS

Nesta quinta-feira (06), por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul regulamentou a proibição do uso de celulares no perímetro escolar. A medida tem como objetivo garantir a disciplina, o foco nas atividades pedagógicas e promover um ambiente adequado ao aprendizado, além de preservar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes.

A proibição se aplica aos estudantes de todas as etapas da educação básica, em espaços de uso coletivo ou individual, durante o período regular e extracurricular de aulas, bem como nos recreios e intervalos. O descumprimento da norma pode resultar em advertência verbal, registro de ocorrência com comunicação aos responsáveis e recolhimento temporário do aparelho eletrônico, que será devolvido apenas aos responsáveis.

Os estudantes que levarem celulares ou tablets para a escola deverão deixá-los armazenados e desligados em bolsas ou mochilas próprias, sem a possibilidade de acessá-los durante o período de aulas, assumindo a responsabilidade por eventual extravio ou dano.