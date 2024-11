HCAA oferece exames de próstata gratuitos

De acordo com o INCA, o câncer de próstata é o mais incidente nos homens e, quando diagnosticado e tratado no início, a chance de cura é de 90%

Prevenção

O objetivo da campanha é justamente esse, segundo o Diretor Técnico do HCAA, Marcelo Vilela. “A gente quer chegar antes dos sintomas. O câncer de próstata, assim como outros cânceres, no início não dá sintomas. Então, se a pessoa não vier procurar, o homem não vier procurar para se tratar, para se cuidar, ele não consegue fazer o diagnóstico”.

O médico urologista ressalta que, quando o câncer de próstata é descoberto no estágio inicial, a chance de cura é de cerca de 95%.

Resultados

A campanha Novembro Azul do HCAA deste ano tem uma novidade. O resultado dos exames estará disponível em até sete dias, na unidade de saúde mais próxima, onde será avaliado por um médico.

Em caso de alterações, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) encaminhará o paciente para tratamento no HCAA.

Câncer de Próstata

De acordo com a estimativa 2023-2025 do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é o mais incidente nos homens (atrás apenas do câncer de pele não melanoma). A previsão é de 71.730 novos casos desse tipo no país, sendo 1.230 em Mato Grosso do Sul.

Hospital de Câncer Alfredo Abrão

O HCAA está localizado na rua Marechal Rondon, 1053 – Centro