Novembro Azul: HCAA inicia campanha e vai ofertar 100 exames gratuitos por dia

Durante todo o mês de novembro, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) vai ofertar 100 senhas por dia para exames PSA (sangue) gratuitos em homens de 45 a 75 anos. A iniciativa faz parte da campanha ‘Novembro Azul’, que teve início nesta sexta-feira (1) e é voltada para a conscientização e a importância do diagnóstico e prevenção do câncer de próstata.

“A importância é a prevenção, o diagnóstico precoce a gente sabe que salva vidas, a saúde do homem, eu sei que o homem tem um pouco de preconceito com relação a fazer exames de rotina, então a campanha vem para alertá-los da importância de fazer exames e ter um diagnóstico precoce“, afirmou a presidente do hospital, Sueli Lopes Telles.

O cirurgião oncológico e diretor clínico do HCAA, Breno Matos Delfino, explica que os exames são necessários porque a doença não apresenta sintomas.

“Inicialmente, o câncer de próstata não tem nenhum sintoma. Em estágios intermediários e estágios avançados, que esses sintomas começam, que são principalmente alterações urinárias, alterações na frequência com que ele vai ir ao banheiro, desconforto para urinar, alterações relacionadas à necessidade de acordar à noite e alterações como dor, etc“, disse o diretor.

Dados da estimativa 2023-2025 do Instituto Nacional do Câncer (INCA), mostram que o câncer de próstata é o mais incidente nos homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). A previsão é de 71.730 novos casos desse tipo no País, e em Mato Grosso do Sul estão previstos 1.230 casos novos por ano desta neoplasia. Quando diagnosticado e tratado no início, a chance de cura é de 90%.

Em tratamento há mais de 20 anos e com o quadro da doença controlado, o engenheiro agrimensor, Nelson Eduardo Picoline, de 78 anos, contou como foi no momento em que descobriu o câncer.