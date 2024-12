Infrações às leis trabalhistas aumentam nesta época do ano devido a contratações temporárias

As contratações temporárias, comuns no período de festas de fim de ano, têm registrado aumento nas infrações às leis trabalhistas. Com a alta demanda de empresas para reforçar suas equipes em dezembro, muitas acabam desrespeitando normas específicas que regem esse tipo de vínculo empregatício.

De acordo com o advogado trabalhista Felipe Simões, coordenador adjunto das Comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), a principal irregularidade está na contratação direta de trabalhadores temporários, sem intermediação de uma empresa especializada.

Felipe Simões Foto: Gerson Wassouf

“A legislação brasileira, regida pela Lei 6.019 de 1974, exige que esse tipo de trabalho seja formalizado por meio de empresas específicas de trabalho temporário. A contratação direta, sem seguir essas normas, pode caracterizar vínculo empregatício, trazendo riscos ao empregador”, destacou Felipe.

O advogado frisou que o contrato temporário deve ser formalizado por escrito, respeitando o prazo máximo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Além disso, o salário pago deve ser equivalente ao dos funcionários que exercem a mesma função na empresa contratante, garantindo isonomia e respeito aos direitos trabalhistas.

Com base em estimativas da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (Acicg), cerca de 3 mil oportunidades de trabalho temporário devem ser criadas em Campo Grande até o final de dezembro. No entanto, a pressa por atender à demanda sazonal pode levar algumas empresas a descumprirem as regras, resultando em fiscalizações e penalidades.

“Concomitantemente com o aumento do trabalho, existe também um aumento de demanda judicial. Porque quanto mais volume e vagas de de de trabalho, não necessariamente de emprego eu tenho disponíveis, maior o número de contratações irregulares. Então há um aumento sim nas demandas judiciais, no próprio poder judiciário, nos finais de ano”, explicou.

Felipe Simões ainda reforçou a importância de os empregadores buscarem orientação especializada para evitar infrações.

Acompanhe a entrevista: