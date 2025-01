Janeiro Branco alerta para os cuidados com a saúde mental

Há 11 anos o mês de janeiro é dedicado ao alerta para saúde mental. Segundo a psicóloga, Mônika Christine Papa, esta época do ano foi escolhida devido as expectativas com a chegada de um novo ano.

“O início de um novo ano é onde você coloca essas metas em prática. E colocar isso como um ponto de qualidade de vida, pensando na saúde mental também. Porque tanto se fala sobre as outras campanhas de prevenção e promoção à saúde. E por que não falar de saúde mental também?”, avalia a psicóloga.

De acordo com o psicólogo, Gabriel Sales, este é um problema que pode afetar o ser humano em qualquer fase da vida, mas frisou o cuidados com os mais jovens.

“Atualmente a gente tá tendo bastante também em casos de crianças com transtornos mentais, então só com prova que realmente não tem faixa etária para desenvolver um transtorno, desenvolver algum problema emocional. Então o importante é os pais ter esse olhar mais apurado, mais atento, idosos também, principalmente porque a gente vê muita solidão na terceira idade”.



Um exemplo de quem enfrentou um grave problema de saúde mental, é a atleta Maria Aparecida Cesca, mais conhecida como Dona Cida. Aos 69 anos ela encontrou na corrida o remédio para superar a depressão.

Acompanhe a entrevista completa: