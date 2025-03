Jornalismo do Grupo RCN estreia programa diário em rede de rádios

Nesta segunda-feira (17), o jornalismo do Grupo RCN levou ao ar o primeiro programa em rede de rádios pela integração das emissoras da MASSA FM em Mato Grosso do Sul, instaladas em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, nas frequências 93,7 MHz; 90,3 MHz e 93,3 MHz, respectivamente.

O programa Microfone Aberto, das 6h às 8h da manhã na grade de programação, já é reconhecido nacionalmente, e agora ganha espaço e identidade regional com a ativação das três novas emissoras da Rede Massa FM no estado.

Os primeiros blocos do programa são destinados às informações do agronegócio, conectando desde o pequeno produtor rural até os grandes investidores do setor. O jornalista especializado em agro, Fabiano Reis, comanda o quadro “O Agro é Massa”, que conta com a participação de convidados locais e de várias regiões do país.

Durante 45 minutos, o “Agro é Massa” faz um diagnóstico sobre o mercado de commodities, as condições climáticas, as tendências de negócios e as novidades para o setor.

Fabiano Reis – Foto: Portal RCN67

“É de extrema importância ter um espaço diário para falar do agronegócio, para falar dos negócios com soja, com milho, com pecuária, com citricultura, com aquilo que o produtor do Mato Grosso do Sul trabalha […] possibilita ter um canal de informação entre esses produtores e levar à eles as informações mais adequadas para que possam realizar os melhores negócios, reduzir custos e, com isso, ter melhor resultados nos seus investimentos” – Fabiano Reis

Na sequência, a partir das 6h45, quem assume o Microfone Aberto é uma bancada de jornalistas ancorada em Campo Grande por Bruno Callegari. Em Dourados, Ginez Cesar traz as notícias do Sul do estado. E, em Três Lagoas, a jornalista Kelly Martins chega com as informações da Costa Leste.

Bruno Callegari – Foto: Portal RCN67