MEC confirma abstenção de 33% nas últimas provas do Enem em MS

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira (13) novos dados sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado nos dias 3 e 10 deste mês.

Em Mato Grosso do Sul, de um total de 51,1 mil inscritos, 34 mil (66,6%) compareceram às provas no último domingo. O número supera em 2,7 mil estudantes o total de inscritos que fizeram as provas do segundo dia do Enem em 2023, quando houve o registro de 31,3 mil alunos.

O índice de abstenção em MS (33,4%) registrado no Enem do dia 10 de novembro foi praticamente o mesmo índice do segundo dia de provas no ano passado (33,9%). Tradicionalmente, conforme os dados do MEC, a presença no segundo dia é menor do que a do primeiro dia em todo o país.

Em 3 de novembro, data da primeira avaliação do Enem, com a redação e avaliações de linguagens, o comparecimento dos estudantes de Mato Grosso do Sul foi de 71,2%. No ano passado, 70,4% dos inscritos no estado fizeram as provas no primeiro dia.

Em relação aos dados nacionais, a média entre os estados revela que 73,4% dos inscritos compareceram às provas no primeiro dia, enquanto 68,9% fizeram o Enem no segundo dia de avaliação, em 10 de novembro.

Sergipe foi a Unidade da Federação com maior percentual de alunos presentes no primeiro dia de provas (78,9%). No segundo dia, o estado do Ceará apresentou o maior índice de participação (75,7%).

Ao todo, 1.925 participantes foram eliminados por portar equipamento eletrônico, por ausentar-se antes do horário permitido, ou por não atender orientações dos fiscais, entre outros motivos.