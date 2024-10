PF apreende mais de 400 kg de cocaína em Aparecida do Taboado

A Polícia Federal apreendeu 414,3 kg de cocaína na cidade de Aparecida do Taboado-MS. O flagrante ocorreu durante os trabalhos de fiscalização de rotina na região, na tarde dessa sexta-feira (25).

Os agentes federais deram ordem de parada a uma carreta que transportava sucatas de ferro acondicionadas no semirreboque de maneira irregular. Conforme o registro dos policiais, a carga estava muito acima da altura limite da carroceria.

Após a parada, o motorista da carreta demonstrou extremo nervosismo e preocupação, como também não soube responder, com clareza, perguntas simples sobre sua viagem, sobre o veículo e sobre a carga transportada.

Durante a vistoria , os policiais perceberam sinais de adulteração no assoalho da parte inferior traseira do semirreboque.

Descoberta da droga

Com o auxílio de uma furadeira, os agentes perfuraram o veículo e a broca do equipamento retornou coberta por um pó branco, com aspecto semelhante à cocaína.

Para retirar toda a carga de sucatas de ferro e ter acesso ao material escondido no semirreboque, os agentes precisaram de apoio com maquinário pesado.

Foi então que a carga ilegal foi encontrada em um compartimento oculto, distribuída em diversos tabletes. Após os testes rápidos com reagente foi confirmado se tratar de cocaína. O motorista foi preso em flagrante.