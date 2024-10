Rose diz que sendo eleita terá boa relação com Governo do Estado

A candidata à Prefeitura de Campo Grande pelo União Brasil, Rose Modesto, acredita que, em caso de vitória nas urnas neste domingo (27) a relação com o Governo de Mato Grosso do Sul será positiva.

“Inclusive, quando terminou as eleições de 2022 um dos governadores que validou a minha ida para a Sudeco [Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste] – já que são os quatro governadores que decidem esse cargo a cada quatro anos – foi o governador Eduardo Riedel . Sendo prefeita de Campo Grande, eu não tenho dúvida, porque, a minha relação com ele é extremamente positiva, é boa, é muito saudável e ele jamais vai virar as costas para Campo Grande”, disse Rose Modesto durante entrevista coletiva.

Rose votou próximo às 10h em uma escola municipal, na região leste de Campo Grande, onde chegou com o irmão, o deputado estadual Rinaldo Modesto. Ela informou que vai acompanhar a apuração em casa, com a família, e, sendo eleita, irá para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e depois para o comitê de campanha.