Sábado deve ser de calor e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul

No Sul do estado, em Dourados, a máxima também deve ser de 32°C. Para o município, o aviso do Inmet é amarelo e indica perigo potencial de chuvas intensas.

A semana chega ao fim com previsão de muito calor e possível ocorrência de chuva intensa em boa parte dos municípios do estado. Em alguns locais ontem (29) mesmo choveu o suficiente para causar grandes alagamentos, como o ocorrido em Paranaíba – onde as pessoas precisaram usar um barco para deslocamento.

Em Campo Grande a temperatura deve ser amena neste sábado, com máxima de 30°C, céu com muitas nuvens e possíveis pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a manhã e tarde, no período da noite as pancadas de chuva devem persistir e o céu deve ficar nublado.

Possibilidade de chuva e calor também para Coxim, Norte do estado; Porto Murtinho, Sudoeste; e Corumbá, região Pantaneira de Mato Grosso do Sul, com máximas de 34°C, 37°C e 38° C, respectivamente.

