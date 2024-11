TVC na Rua: alagamento no Jardim Gangalha deixa moradores ilhados

Nesta sexta-feira (29), o quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, esteve no Jardim Cangalha para ouvir as reclamações de moradores que enfrentam dificuldades para se deslocar em dias de chuva. Segundo relatos, após a pavimentação na rua Manoel Ferreira da Rocha, o local ficou intransitável devido à lama e ao acúmulo de água, deixando a população praticamente ilhada.

Vídeos gravados pelos próprios moradores mostram a rua coberta de água e barro. “Precisamos de ajuda aqui no Jardim Cangalha! Fizeram o asfalto aqui na rua Manoel Ferreira da Rocha e a situação está pior do que estava. Simplesmente deixaram a rua nessa situação. Quem precisa sair para trabalhar faz o que?”, reclama um morador.