TCU aprova acordo bilionário para obras na BR-163 em MS

Nesta quarta-feira (13), o Tribunal de Contas da União (TCU) homologou, com condicionantes, um acordo entre o Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária CCR MSVia para obras na BR-163, em Mato Grosso do Sul.

A decisão envolve um investimento de R$ 9,31 bilhões, destinado a duplicações, criação de faixas adicionais, acostamento, posto de pesagem veicular com HSWIM (sistema de pesagem automática, por meio de sensores de alta precisão), além da instalação de equipamentos de segurança, como passarelas e pontos de descanso para caminhoneiros.

O acordo encerra processos judiciais e permite a readequação dos termos contratuais ao cenário econômico atual, prevendo o reajuste gradual das tarifas de pedágio conforme o avanço das obras.

De acordo com o texto divulgado pelo TCU, “os valores serão atualizados para refletir o aumento do preço de insumos e corresponder às atualizações de mercado. A iniciativa terá como consequência a revisão da tarifa, o que será feito em etapas. Ou seja, o reajuste será aplicado à medida que as obras forem executadas e entregues“.

Cláusulas adicionais incluem a isenção de tarifa para motocicletas, descontos para usuários frequentes e a adaptação de padrões de ESG (Environmental, Social, Governance).

Para adequar as tarifas aos novos investimentos, o prazo do contrato será estendido em dez anos, sem direito a prorrogação.

A solução consensual evita o ‘contrassenso’ de se ater rigidamente ao contrato inicial, cuja estrutura revelou-se insustentável, permitindo, ao invés disso, a retomada imediata de investimentos essenciais, com um contrato mais moderno e adequado.

“Ater-se aos exatos termos do que foi originalmente pactuado representa, nesse caso, concluir pela necessidade de morte desse mesmo contrato. Seria um contrassenso: privilegiar o contrato da forma como inicialmente estruturado (acovardando-se em renegociá-lo de forma suficientemente ampla para alcançar o resultado almejado) pressuporia reconhecer que ele não merece sobreviver, pela sua evidente inviabilidade, escancarada nos anos de vigência contratual” – trecho do parecer da Procuradoria Geral da União, durante análise do contrato da ANTT com a CCR-MSVia

Condições para homologação

A proposta foi aprovada com condições, atendendo à sugestão do ministro Benjamin Zymler, após resistência inicial do relator Aroldo Cedraz. Entre as exigências, está a realização de um leilão competitivo, com prazo mínimo de 70 dias, que permitirá a participação de novas concorrentes.

Uma consulta pública também deverá ser realizada para garantir a transparência do acordo e permitir que a sociedade e usuários da rodovia avaliem os termos.