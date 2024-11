TVC Empresa: Black Friday na Rede 7 Pharma traz descontos de até 90%

Na manhã desta sexta-feira (29) começou agitada na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas, com a transmissão ao vivo no quadro TVC Empresa, do programa TVC Agora, diretamente de uma das unidades da Rede 7 Pharma. A farmácia, conhecida pelos preços competitivos, está oferecendo descontos de até 90% durante a Black Friday, além de promoções exclusivas e sorteios para os clientes que fizerem compras acima de R$ 50.

A 7 Pharma surpreendeu ao anunciar descontos expressivos em diversos produtos. Entre as ofertas destacadas estão fraldas Love Care por R$ 69,99 e pomada Nistatina por R$ 9,99. Além disso, toalhinhas umedecidas estão sendo vendidas por apenas R$ 8,99. A farmácia também oferece entrega gratuita para compras acima de R$ 49,90, com atendimento até as 23h.

Além disse, ao realizar compras acima de R$ 50, os clientes ganham um cupom para concorrer a dois vale-compras de R$ 100 e um par de ingressos para o Aqualinda, parque aquático famoso na região.

Para concorrer, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número (67) 9108-7836 com a frase ‘Set Farma, eu quero’. O sorteio será realizado ao vivo às 20h, durante o programa TVC Agora.