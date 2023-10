Montblanc lança canetas inspiradas em Van Gogh

A tradicional Montblanc lançou uma coleção de tirar o folego, inspiradas por obras de Vincent Van Gogh, as novidades fazem parte da estreia da coleção Masters of Art Collection, que sucede a linha Patron of Art, que durou três décadas.

Ao todo são cinco instrumentos de edição limitada, a coleção é uma verdadeira homenagem a várias fases do artista. Criados a partir de uma parceria com o Museu Van Gogh, cada modelo apresenta personalidade e o DNA do artista.

O modelo com mais unidades é a Edição Limitada 4810 (R$ 24.900), que enfatiza o período no qual o pintor viveu em Arles e destaca um de seus quadros mais famosos, "Girassóis".

Além das canetas, a marca vende ainda um caderno nessa temática (R$ 625) e abotoaduras em aço inoxidável de pedras azuis (R$ 2.535).