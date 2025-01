O que muda no mercado mundial com a posse de Trump nos EUA

O analista de mercados agrícolas da Agrifatto, Stefan Podsclan, participou do CBN Agro deste sábado (4) e destacou a comercialização de soja brasileira da safra 2024/25, que tem pouco volume de vendas antecipada (apenas 60 milhões), de como o produtor brasileiro tem tido preços melhores no começo de 2025, comparado ao mesmo período de 2024, por conta do dólar alto no Brasil e também das expectativas de mudanças no comércio entre Estados Unidos e China, após Donald Trump assumir a presidência dos EUA, no próximo dia 20.