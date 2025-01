Meteorologista avalia previsão de chuva para MS em 2025

A meteorologista da Rural Clima, Bruna Luiza Peron, participou do CBN Agro deste sábado (4) e falou sobre a previsão climática e de chuvas em Mato Grosso do Sul nos próximos 15 dias. Na oportunidade, ela explicou que o regime de chuvas no sul de Mato Grosso do Sul será de menor volume no período considerado. Outro ponto, em relação ao Pantanal, a meteorologista explicou que o volume de chuvas será superior ao último ano, mas não o suficiente para recuperação total das áreas afetadas por queimadas em 2024.