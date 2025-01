Prefeitura emite orientações para 1.881 servidores exonerados; confira a relação

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou orientações aos servidores exonerados pelo Decreto nº 1.036, de 1º de janeiro de 2025. No dia 6 de janeiro, será publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) a Resolução nº 001/2025, que estabelece a convocação para a realização do exame demissional.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), a medida é direcionada exclusivamente aos servidores que ainda não realizaram o referido exame. O texto completo da resolução poderá ser acessado no portal oficial da Assomasul ( https ://diariooficialms .com .br /assomasul ) ou nesta Resolução (relação de todos os servidores exonerados)

Locais e horários

Os exames serão realizados na Escola Municipal Professor Ramez Tebet, situada na avenida Filinto Müller, nº 3.215, Jardim Morumbi. Os servidores deverão comparecer nos dias e horários especificados na lista anexa à resolução.

Documentação necessária

Para o exame demissional, é obrigatório apresentar:

Documento de identificação original com foto;

Exames médicos específicos relacionados à carga ocupada, conforme indicado na resolução.

A SEMAD alerta que a seleção varia conforme a carga e a área de atuação, sendo necessária a verificação de uma lista específica de resolução.