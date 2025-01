IFMS abre edital para curso com 40 vagas em Três Lagoas

O campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), localizado em Três Lagoas (MS), está com 40 vagas abertas para cursos de especialização em diversas áreas. O período de inscrições vai de 31 de janeiro a 10 de fevereiro.

De acordo com o edital, as vagas em Três Lagoas estão distribuídas da seguinte forma: 15 para disputa interna, 15 para disputa externa, 8 para cotistas e 2 para Pessoas com Deficiência (PCD), totalizando 40 vagas. As especializações oferecidas são no formato presencial, com foco na área de docência para a educação profissional, ciência e tecnologia.

Além disso, o IFMS disponibilizou 160 vagas em outros campi, como Campo Grande, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. O campus da capital, Campo Grande, concentra o maior número de vagas, sendo 40 no total: 15 para disputa interna, 15 para ampla concorrência, 8 para cotistas e 2 para PCD. Também na capital, estão abertas 50 vagas para o curso de Ensino de Ciências e Matemática, sendo 37 para ampla concorrência, 10 para cotistas e 3 para PCD.