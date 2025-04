Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no bairro Novo Oeste

Em Três Lagoas um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas, nesta segunda-feira (14). A ação foi realizada por uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar, após denúncias anônimas indicarem atividade de tráfico nas imediações do bairro Novo Oeste.

Durante patrulhamento no condomínio Ema, nas proximidades de um bar, os policiais avistaram o jovem em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir e descartou ao solo uma pequena bolsa.

Dentro dela, foram encontradas 8 porções de maconha, 32 de crack e 12 de cocaína, todas embaladas para a venda.Ao ser abordado, o adolescente confessou que atuava no comércio de drogas há cerca de duas semanas. Ele relatou ainda que era responsável pelas vendas no período diurno, com jornada iniciando às 8h e encerrando às 18h.