Aluguel residencial sobe 13,5% em 2024 e supera inflação oficial

O preço médio do aluguel residencial no Brasil registrou um aumento de 13,5% em 2024, conforme dados divulgados pelo Índice FipeZap. O valor médio do metro quadrado alcançou R$ 48,12, destacando-se como uma alta significativa, embora menor do que os índices de 2022 (16,55%) e 2023 (16,16%).

A pesquisa, fruto da parceria entre a plataforma de anúncios Movi Zap e a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas (FIP), monitora preços de locação de apartamentos em 36 cidades brasileiras, incluindo 22 capitais. A alta de 13,5% supera amplamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumulou 4,83% no mesmo período, e também o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que encerrou 2024 em 6,54%. Além disso, o aumento no aluguel foi quase o dobro da valorização dos preços médios de venda de imóveis residenciais, que cresceram 7,73% no ano passado.

Três Lagoas sente impacto direto da alta

A presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, Luciana de Almeida, destacou que, em 2025, o aumento no preço dos aluguéis deve continuar, especialmente em regiões como Três Lagoas, que enfrentam uma crescente demanda por locação. Segundo Luciana, “a busca por imóveis tende a ficar cada vez mais acirrada devido aos investimentos industriais em Três Lagoas e cidades vizinhas”.

Entre os fatores que pressionam o mercado imobiliário na região está a expansão industrial, impulsionada por projetos como a fábrica de celulose da Arauco, que impacta não apenas Inocência, mas também Três Lagoas e outras cidades próximas. A expectativa de retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3) também aquece o mercado imobiliário local, trazendo maior procura por imóveis, tanto para compra quanto para locação.